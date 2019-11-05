В Великобритании проходит фестиваль корейского кино

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1 ноября открылся 14-й Лондонский фестиваль корейского кино, на котором состоится показ 60-ти южнокорейских фильмов. Мероприятие продлится в течение всего месяца. Открыл фестиваль показ картины режиссёра Ким Су Ёна «Деревня у берега» (Seashore Village). Ким Су Ён является известным деятелем корейского кинематографа, который был одним из самых представительных отечественных режиссёров 60-70-х годов. Он дебютировал в 1958 году и снял за свою карьеру 109 фильмов. Несмотря на преклонный возраст, он принял участие в открытии фестиваля. Помимо этого в программе мероприятия множество и других картин, представляющих классику южнокорейского кинематографа. Закроет мероприятие фильм режиссёра Ким Соля «Рассеянная ночь» (Scattered Night). В течение месяца южнокорейские фильмы будут показывать в шести городах Великобритании.