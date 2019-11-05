В РК продолжает расти сумма оплат банковскими картами

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Сумма оплат банковскими картами, произведённых жителями РК, составила в третьем квартале 216 трлн 600 млрд вон или 187 млрд 46 млн долларов. Это на 5,5% больше, чем за тот же период предыдущего года. Количество операций выросло на 8,3%, составив 5 млрд 640 млн раз. Рост показателя заметно увеличился по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Корейской кредитно-финансовой ассоциации. По мнению экспертов, это связан с увеличением объёмов онлайн-шопинга, а также заказов еды на дом. В третьем квартале сумма торговых операций, проведённых в онлайн, составила 29 млрд долларов, что является максимальной отметкой с 2001 года.