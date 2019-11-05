Глава минобороны РК считает целесообразным сотрудничество с Японией в рамках GSOMIA

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Сохранение сотрудничества РК и Японии в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) целесообразно лишь в том случае, если это принесёт хоть какую-либо пользу безопасности страны. Об этом министр обороны РК Чон Гён Ду заявил 4 ноября на заседании парламентского комитета по вопросам обороны. Он также отметил, что одновременно необходимо урегулировать проблемы, вызванные решением Японии ограничить экспорт в РК стратегического сырья под предлогом безопасности. Ранее Чон Гён Ду заявлял, что, будучи главой оборонного ведомства, он стремится к максимальному привлечению всех возможных средств для обеспечения безопасности страны. Исходя из этого, сотрудничество двух стран в рамках GSOMIA является целесообразным.