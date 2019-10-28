Сеул вновь предложил Пхеньяну обсудить на переговорах дальнейшую судьбу совместной турпрограммы

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Сеул вновь предложил Пхеньяну провести рабочие переговоры о дальнейшей судьбе остановленной более десяти лет назад совместной туристической программы в горах Кымгансан. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, соответствующее послание направлено во вторник через межкорейский пункт оперативной связи в Кэсоне в северокорейский комитет за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нём содержится предложение направить в КНДР делегацию представителей правительства и бизнеса, которая осмотрела бы объекты туристического комплекса в горах Кымгансан и обсудила с северокорейской стороной дальнейшие действия. Ранее лидер КНДР Ким Чон Ын распорядился снести объекты, построенные южнокорейскими компаниями в горах Кымгансан, согласовав свои действия с Сеулом. На прошлой неделе Север отклонил предложение Юга об организации рабочих переговоров, вновь потребовав проводить все обсуждения в письменной форме.