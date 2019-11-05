Профицит платёжного баланса РК в сентябре – максимальный с октября 2018 года

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Профицит платёжного баланса РК составил в сентябре 7 млрд 480 млн долларов. Как сообщили в среду в Банке Кореи, это самый высокий показатель с октября прошлого года, и он обусловлен увеличением профицита товарного баланса, который составил в сентябре 8 млрд 840 млн долларов. При этом экспорт снизился на 10,3% в годовом исчислении, составив 46 млрд 10 млн долларов. Снижение продолжается десять месяцев подряд. Импорт сократился на 3%, составив 37 млрд 170 млн долларов. Он сокращается пять месяцев подряд. Между тем, в сфере услуг зафиксирован дефицит на сумму 2 млрд 510 млн долларов, который увеличился по сравнению с прошлым годом на 30 млн долларов.