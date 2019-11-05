Спикер парламента РК предложил новый путь урегулирования проблем между Сеулом и Токио

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Спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан предложил новый путь урегулирования проблем между Сеулом и Токио. Выступая во вторник со специальной лекцией в токийском университете Васэда, он выдвинул идею создания компаниями и гражданами двух стран фонда помощи корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японской колониальной оккупации. Предложение о формировании такого фонда содержится в законопроекте Национального собрания. Мун Хи Сан также предложил использовать 6 млрд вон или 5 млн 180 тыс. долларов из «Фонда примирения и исцеления», который был призван помогать женщинам - жертвам сексуального рабства. Кроме того, спикер Национального собрания напомнил о необходимости скорейшего проведения встречи президента РК Мун Чжэ Ина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.