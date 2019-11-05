К 2022 году численность вооружённых сил РК сократится до 500 тыс. человек

К 2022 году численность южнокорейских вооружённых сил сократится до 500 тыс. человек. Как заявил в среду министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, в рамках военной реформы идёт перевооружение армии, которая всё шире использует современные технологии, в том числе, разведывательные спутники и беспилотные летательные аппараты. По данным «Белой книги по обороне» на 2018 год, вооружённые силы РК насчитывали 599 тыс. человек. Сокращение коснётся в первую очередь сержантов и младших офицеров. Одновременно планируется увеличить долю женщин среди офицеров и унтер-офицеров с нынешних 6,2% до 8,8%. Сокращение армии является во многом вынужденной мерой, вызванной снижением рождаемости и старением населения. Кроме того, в ближайшие годы прогнозируется снижение численности населения страны с 51 млн 700 тыс. человек в настоящее время до 39 млн человек в 2067 году. В прошлом году коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей, рождённых женщиной в течение жизни, достиг рекордно низкого уровня 0,98, что намного ниже уровня воспроизводства 2,1, который может обеспечить численность населения на нынешнем уровне.