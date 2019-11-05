Северокорейский дипломат прибыл в Москву для участия в конференции по нераспространению

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Директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел КНДР Чо Чхоль Су прибыл во вторник в Москву для участия в международной конференции по нераспространению ядерного оружия, которая откроется в четверг. Как сообщалось ранее, Чо Чхоль Су планирует провести серию встреч в МИД России. В конференции примут также участие заместитель представителя США по северокорейским вопросам Марк Ламберт и специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. Северокорейский дипломат не ответил на вопрос журналистов о возможности его встречи с американскими представителями во время пребывания в Москве. Конференцию по нераспространению проводят каждые два года неправительственная организация «Центр энергетики и безопасности» и