Госдепартамент США: Вашингтон выступает за мирный режим на Корейском полуострове

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Сохранение мирного режима на Корейском полуострове является неотъемлемой частью северокорейской политики президента США Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель специального представителя правительства США по северокорейским вопросам Алекс Вон, выступая во вторник на конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Если переговоры с Пхеньяном будут успешными, «всех людей, живущих на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе, ждёт более стабильное, более процветающее и более мирное будущее»,- отметил Алекс Вон. Он добавил, что мирный режим является неотъемлемой частью светлого будущего для КНДР.