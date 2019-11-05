У 11 самолётов Boeing 737NG южнокорейских авиакомпаний обнаружены трещины в фюзеляже

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В ходе детальной проверки парка самолётов Boeing 737NG, которые эксплуатируются южнокорейскими авиакомпаниями, в фюзеляжах 11 машин обнаружены микротрещины. Самолёты принадлежат авиакомпаниям Korean Air, Jin Air, Jeju Air и Eastar Jet. Дефекты обнаружены в местах стыковки крыла с фюзеляжем. Примечательно, что в одном случае дефект обнаружен у самолёта, совершившего менее 30 тысяч перелётов. В сентябре Федеральное управление авиации США рекомендовало проверить все самолёты Boeing 737NG, совершившие больше 30 тыс. перелётов. Производитель не исключает появление подобных трещин только после 35 тыс. перелётов. В конце октября в РК прибыла группа механиков компании Boeing, которая приступила к исправлению дефекта.