РК и Новая Зеландия активизируют экономическое сотрудничество

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В четверг в Сеуле состоится очередное заседание совместного комитета по соглашению о свободной торговле между РК и Новой Зеландией. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, стороны подведут итоги пяти лет, прошедших с момента подписания соглашения. Кроме того, будут обсуждаться программы языковой стажировки в Новой Зеландии для южнокорейских подростков из сельской местности, новые проекты сотрудничества в области сельского и лесного хозяйства. В прошлом году объем двусторонней торговли составил порядка 3 млрд долларов, что на 610 млн долларов больше, чем в 2015 году, когда соглашение вступило в силу.