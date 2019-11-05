РК и США расширят стратегическое экономическое партнёрство

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РК и США договорились расширить стратегическое экономическое партнёрство в соответствии с их инициативами в области региональной политики в отношении Юго-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанского региона. Договорённость достигнута в ходе четвёртого экономического совещания на высоком уровне, состоявшегося в среду в Сеуле. Южнокорейскую сторону представлял замминистра иностранных дел Ли Тхэ Хо, американскую -заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кейс Крак. В центре внимания участников заседания было согласование позиций сторон относительно реализации «новой южной политики» Сеула и Индо-Тихоокеанской стратегии Вашингтона. Как отмечено в итоговом совместном заявлении, стороны приложат совместные усилия для реализации экономических инициатив в соответствии с принципами открытости и уважения международного права. В документе также зафиксированы договорённости о расширении сотрудничества в областях науки и техники, связи, энергетики и «умных городов». Стороны договорились провести следующее совещание в 2020 году в Вашингтоне.