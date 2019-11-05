Представитель РК отправился в Москву для участия в Международной конференции по нераспространению

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7 ноября специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун отправился в Москву для участия в Международной конференции по нераспространению ядерного оружия. 8 ноября он встретится с замминистра иностранных дел России Игорем Моргуловым, с которым обсудит ситуацию на Корейском полуострове и перспективы северокорейско-американского диалога. В тот же день Ли До Хун выступит на сессии по проблемам Корейского полуострова, которая пройдёт в рамках конференции. Не исключено, что южнокорейский дипломат встретится с директором департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су и заместителем представителя США по северокорейским вопросам Марком Ламбертом. Московскую конференцию по нераспространению проводят каждые два года неправительственная организация «Центр энергетики и безопасности» и МИД России.