В РК выявлены ещё два случая заболевания африканской чумой свиней

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Карантинные власти РК подтвердили в четверг ещё два случая заболевания африканской чумой свиней. По данным Национального института исследований окружающей среды, вирус обнаружен в тушах диких кабанов, найденных в районе города Пхачжу провинции Кёнгидо и уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо. На территории РК выявлены в общей сложности 22 случая заболевания африканской чумой свиней, в том числе восемь в уезде Чхольвон-гун и шесть в районе города Пхачжу. В последнее время обнаруживается всё больше инфицированных диких кабанов, в то время как с 9 октября новых вспышек заболевания на свинофермах не зафиксировано.