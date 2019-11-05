Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

В РК выявлены ещё два случая заболевания африканской чумой свиней

Write: 2019-11-07 12:35:19Update: 2019-11-07 12:36:53

В РК выявлены ещё два случая заболевания африканской чумой свиней

Photo : Getty Images Bank

Карантинные власти РК подтвердили в четверг ещё два случая заболевания африканской чумой свиней. По данным Национального института исследований окружающей среды, вирус обнаружен в тушах диких кабанов, найденных в районе города Пхачжу провинции Кёнгидо и уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо. На территории РК выявлены в общей сложности 22 случая заболевания африканской чумой свиней, в том числе восемь в уезде Чхольвон-гун и шесть в районе города Пхачжу.   В последнее время обнаруживается всё больше инфицированных диких кабанов, в то время как с 9 октября новых вспышек заболевания на свинофермах не зафиксировано. 
Список

Рекомендуем