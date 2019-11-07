РК и США проведут совместные учения ВВС на месяц раньше обычного

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Южнокорейско-американские совместные военно-воздушные учения пройдут в этом году примерно на месяц раньше обычного. Их масштабы будут существенно сокращены по сравнению с учениями Vigilant Ace, проводившимися до 2017 года. Они будут примерно такими же, как масштабы учений, которые ВВС двух стран проводили в период с 3 по 7 декабря прошлого года. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель министерства обороны РК Чхве Хён Су. По его словам, в настоящее время стороны согласовывают график проведения учений. В среду МИД КНДР охарактеризовал их как «объявление курса на конфронтацию». В ответ представитель Пентагона заявил, что проведение учений, которые нацелены на обеспечение боеготовности и укрепление тактического взаимодействия, не зависит от мнения Пхеньяна.