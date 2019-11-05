Вашингтон потребовал от Сеула в 5 раз увеличить расходы на содержание войск США в РК

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Вашингтон потребовал от Сеула в пять раз увеличить расходы на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. По данным дипломатических источников, данное требование было выдвинуто в ходе последнего раунда переговоров по подготовке соответствующего соглашения. США мотивируют данное требование тем, что они увеличили свой вклад в оборону РК в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии Вашингтона. Сеул, по мнению американской стороны, способен увеличить свою долю расходов, исходя из уровня экономического развития страны. Южнокорейская сторона утверждает, что расходы на оборону должны распределяться разумным и справедливым образом.