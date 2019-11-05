Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снова сократился

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина снова упал. Он составил 44,2%, сократившись на 3,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщило в четверг агентство Real Meter, подведя итоги опроса, проведённого с 4 по 6 ноября среди полутора тысяч жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 53,1% респондентов, что на 4% выше, чем неделю назад. Снижение уровня поддержки президента объясняется такими факторами как новые ракетные запуски в КНДР, скандал вокруг парламентской инспекции, крушение вертолёта у островов Токто, ухудшение экономической ситуации, давление США в вопросе разделения оборонных расходов и другие. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38,2%, оппозиционной партии Свободная Корея – 33,9%, партии Справедливого будущего - 5,5%, партии Справедливости – 4,6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%.