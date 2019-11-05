В РК проходит Форум стандартизации «умных городов» Азии

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7 ноября в городе Соннаме провинции Кёнгидо открылся Второй форум по вопросам стандартизации «умных городов» Азии. Его проводит Корейское агентство по технологиям и стандартам при министерстве промышленности, торговли и энергетики. В мероприятии принимают участие представители девяти стран – РК, Японии, Малайзии, Вьетнама, Сингапура, Индонезии, Таиланда, Саудовской Аравии и ОАЭ. Форум был организован в целях обмена стратегиями стандартизации технологий «умных городов» между странами АСЕАН, а также создания единой сети экспертов в данной области. Первый форум проводился в июне прошлого года в Пусане.