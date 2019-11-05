Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

В РК проходит Форум стандартизации «умных городов» Азии

Write: 2019-11-07 14:04:57Update: 2019-11-07 17:28:00

В РК проходит Форум стандартизации «умных городов» Азии

Photo : YONHAP News

7 ноября в городе Соннаме провинции Кёнгидо открылся Второй форум по вопросам стандартизации «умных городов» Азии. Его проводит Корейское агентство по технологиям и стандартам при министерстве промышленности, торговли и энергетики. В мероприятии принимают участие представители девяти стран – РК, Японии, Малайзии, Вьетнама, Сингапура, Индонезии, Таиланда, Саудовской Аравии и ОАЭ. Форум был организован в целях обмена стратегиями стандартизации технологий «умных городов» между странами АСЕАН, а также создания единой сети экспертов в данной области. Первый форум проводился в июне прошлого года в Пусане. 
Список

Рекомендуем