Объём прямых иностранных инвестиций снижается

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В РК отмечается сокращение иностранных инвестиций. По данным Федерации корейских промышленников, представленным 7 ноября, объём прямых иностранных инвестиций в южнокорейскую экономику сократился на 37,3%. При этом в Японии спад составил 22,7%, в США отмечен рост на 3,9%, в Китае на 3,5%. Среди стран «Большой двадцатки» отметка в среднем выросла на 6,8%. Как сообщили в Федерации корейских промышленников, что сокращение в производственной отрасли составило 57,2%. В других странах отмечается либо рост, либо снижение до 10%. В федерации рекомендуют правительству предпринять более активные меры по привлечению иностранных инвесторов путём наращивания с ними диалога и ведения предсказуемой политики.