Ёсихидэ Суга: Ситуация вокруг GSOMIA и ограничительные меры не связаны

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Вопросы, касающиеся соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) и ограничительных экспортных мер не связаны друг с другом. Об этом заявил в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, отвечая на вопрос о возможности рассмотрения отмены ограничительных мер для продолжения сотрудничества в рамках GSOMIA. Ёсихидэ Суга отметил, что данные меры приняты для улучшения системы управления экспортом. Поэтому решение южнокорейского правительства по прекращению действия GSOMIA строится на неправильной оценке условий безопасности. Ранее премьер-министр РК Ли Нак Ён заявил, что Сеул может пересмотреть решение по GSOMIA, если Япония отменит ограничительные меры.