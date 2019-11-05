Определились окончательные претенденты на покупку Asiana Airlines

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Как сообщили в четверг источники в финансовой отрасли, определились окончательные претенденты на покупку компании Asiana Airlines. Консорциумы Aekyung-Stone Bridge Capital, HDC-Mirae Asset Daewoo, а также консорциум в составе Корейского фонда улучшения корпоративного управления (KCGI) и финансовой компании BankerStreet из Гонконга представили свои окончательные предложения швейцарскому финансовому конгломерату Credit Suisse, который является ведущим менеджером сделки. При этом Aekyung Group и KCGI подтвердили своё участие в финальном аукционе. На предварительном аукционе, состоявшемся в сентябре, группа Aekyung, консорциум HDC-Mirae, KCGI и Stone Bridge Capital попали в шорт-лист. В октябре объединились Aekyung и Stone Bridge, а KCGI объединился с компанией BankerStreet. Консорциумы под руководством Aekyung и HDC, вероятно, станут основными конкурентами в приобретении 31-процентной доли Asiana. Консорциум KCGI-BankerStreet может стать сильным кандидатом с толчки зрения капитала, если выберет серьёзного инвестора, например SK Group или GS Group.