В 2025 году все школы высшей ступени РК получат одинаковый статус

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В рамках образовательной реформы все южнокорейские школы высшей ступени получат одинаковый статус, чтобы дать выпускникам одинаковые возможности для поступления в высшие учебные заведения. Как заявила в четверг министр образования Ю Ын Хэ, в марте 2025 года автономные частные школы высшей ступени, школы с углублённым изучением иностранного языка и международные школы получат статус обычных школ. Они будут лишены права набирать учащихся за пределами своих административных округов. В настоящее время по всей стране работают около 80 таких школ, и на их долю приходится порядка 4% учащихся всех школ высшей ступени. Существующая система уже давно подвергается критике, поскольку школы фактически делятся на категории, чего не должно быть в демократическом обществе.