Пентагон: США проведут совместные с РК учения ВВС в сокращённом масштабе

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РК и США проведут в конце ноября совместные учения своих военно-воздушных сил в сокращённом масштабе. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Пентагоне заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США контр-адмирал Уильям Бирн. Он не назвал конкретного количества привлекаемых войск и самолётов, сказав лишь, что их будет меньше, чем участвовало в учениях Vigilant Ace, проводившихся до 2017 года. Уильям Бирн отметил, что стороны сохранят уровень манёвров, достаточный для обеспечения боеспособности вооружённых сил двух стран. РК и США отложили или отменили ряд совместных учений после первого северокорейско-американского саммита в Сингапуре в июне 2018 года.