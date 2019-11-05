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С 7 по 9 ноября в Москве проходит Международная конференция по нераспространению ядерного оружия, организованная российской неправительственной организацией «Центр энергетики и безопасности» совместно с Министерством иностранных дел России. 7 ноября состоялся приём от имени организаторов мероприятия, в рамках которого заместитель представителя правительства США по северокорейским вопросам Марк Ламберт и директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су беседовали в течение пяти минут. Специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун также присутствовал на приёме, но не обменялся приветствиями с северокорейским представителем. В конференции принимают участие около 300 специалистов из 40 стран. На 8 ноября намечено обсуждение темы денуклеаризации Корейского полуострова.