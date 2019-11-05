РК и Япония проведут второй раунд переговоров по торговым вопросам

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19 ноября в ВТО состоится второй раунд переговоров между представителями РК и Японии, в ходе которого будут обсуждаться претензии южнокорейской стороны, связанные с мерами Токио по ограничению экспорта стратегического сырья в РК. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, консультации состоятся в Женеве. Первый раунд проходил 11 октября. Тогда сторонам не удалось прийти к консенсусу. Сеул настаивает на том, что ограничительные меры противоречат правилам ВТО, в том числе Генеральному соглашению по тарифам и торговле (GATT). По правилам ВТО, если стороны не придут к единому мнению в течение 60 дней после подачи жалобы, то РК имеет право обратиться с просьбой о формировании панели независимых экспертов, которые займутся этим вопросом.