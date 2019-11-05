Bloomberg: Инновации в РК нуждаются в освобождении от чрезмерного контроля

Photo : YONHAP News

РК является одним из лидеров мирового рынка смартфонов, косметики и культурных контентов. Однако в сфере инноваций страна получает неоднозначные оценки. Агентство Bloomberg опубликовало статью под названием ''Почему страна К-РОР терпит неудачу в сфере инноваций''. В ней говорится, что из-за ненужных ограничительных правил РК упускает возможности в инновационном развитии, которое является главным течением в мире. Авторы статьи призывают РК оглянуться вокруг, приводя в пример судьбу инновационной системы частных пассажирских перевозок Uber в РК, отсутствие в стране самого крупного в мире финтех-сервиса филиала корпорации Alibaba — Ant Financial. Указывается, что немногие южнокорейские венчурные компании с высоким доходом делают лишь небольшие шаги в своём развитии. В статье отмечается, что на этом фоне не удивительны планы правительства Мун Чжэ Ина по выделению 12 млрд долларов в течение трёх лет на инициацию ''венчурного бума''. В качестве причины такой ситуации Bloomberg однозначно указывает на ограничительные правила. Отмечается необходимость освобождения венчурного бизнеса от устаревшей системы контроля и негибкой структуры крупных семейных корпораций Чэболь.