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Политика

РК и США обсудят вопросы совместной безопасности

Write: 2019-11-08 15:12:23Update: 2019-11-08 15:20:33

РК и США обсудят вопросы совместной безопасности

Photo : YONHAP News

15 ноября в Сеуле состоится 51-е ежегодное южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности с участием министров обороны двух стран Чон Гён Ду и Марка Эспера. В нём также примут участие высокопоставленные представители МИД и минобороны. Они обсудят широкий круг вопросов, в том числе, ситуацию на Корейском полуострове, передачу Сеулу оперативного контроля над собственными вооружёнными силами в военное время, сотрудничество в сфере безопасности, передислокацию американского военного контингента в РК и другие. В повестку входит также тема северокорейских ракетных испытаний. 
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