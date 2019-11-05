РК и США обсудят вопросы совместной безопасности

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15 ноября в Сеуле состоится 51-е ежегодное южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности с участием министров обороны двух стран Чон Гён Ду и Марка Эспера. В нём также примут участие высокопоставленные представители МИД и минобороны. Они обсудят широкий круг вопросов, в том числе, ситуацию на Корейском полуострове, передачу Сеулу оперативного контроля над собственными вооружёнными силами в военное время, сотрудничество в сфере безопасности, передислокацию американского военного контингента в РК и другие. В повестку входит также тема северокорейских ракетных испытаний.