Президент РК Мун Чжэ Ин встретится с лидерами политических партий

Photo : YONHAP News

10 ноября президент РК Мун Чжэ Ин встретится с председателями пяти крупнейших политических партий - лидером Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чханом, партии Свободная Корея Хван Гё Аном, партии Справедливого будущего Сон Хак Кю, партии Справедливости Сим Сан Чжоном, партии Демократии и мира Чон Дон Ёном. Это будет пятая по счёту подобная встреча с момента вступления Мун Чжэ Ина в должность президента. В администрации сообщили, что Мун Чжэ Ин предложил встретиться, чтобы выразить благодарность за соболезнования по поводу смерти его матери. В этой связи мероприятие будет проходить в закрытом формате, никаких брифингов по итогам не планируется. Между тем, участники встречи могут затронуть текущие государственные вопросы, учитывая наличие множества проблем как внутри страны, так и в мире. Правящие силы и оппозиция продолжают противостояние по ряду политических вопросов. Поэтому их контакт вполне может дать толчок началу диалога.