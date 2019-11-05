Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 45%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина составляет 45%, увеличившись на 1% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, подведя итоги опроса, проведённого с 5 по 7 ноября среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 47% респондентов. Оценка деятельности президента в октябре упала до минимальной отметки в 39%, затем сохраняла рост в течение трёх недель. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 41%, оппозиционной партии Свободная Корея – 23%, партии Справедливости – 7%, партии Справедливого будущего – 5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.