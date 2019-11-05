Американская благотворительная организация направит гуманитарный груз в КНДР

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Американская благотворительная организация ''Далласское движение помощи братскому народу'' намерена передать в декабре КНДР гуманитарную помощь на сумму 100 тыс. долларов. Как сообщила радиостанция «Голос Америки», жителям провинции Хванхэ-Пукто, пострадавшим в сентябре от тайфуна ''Линлин'', будут переданы пластиковые панели для крыш домов. Кроме того, 60 тонн фасоли будет передано больницам, детским садам, школам и другим подобным учреждениям в провинции Канвондо. Груз будет доставлен из Китая. Представители организации в течение 10 дней будут наблюдать за распределением гуманитарной помощи. Средства были собраны в церковных приходах США. Данная организация оказывает помощь Северу с 1997 года.