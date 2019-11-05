Более месяца на свинофермах не фиксируются новые случаи заражения африканской чумой свиней

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С 9 октября, когда был зафиксирован последний в РК случай заражения африканской чумой свиней, прошёл месяц. С тех пор новых фактов заражения на свинофермах не регистрировалось. По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, до сих пор в стране было отмечено 14 случаев заболевания. Несмотря на затишье на фермах, профильные ведомства продолжают активные профилактические работы, поскольку выявляют вирус у диких кабанов в приграничных районах. В результате распространения вируса отечественные хозяйства понесли значительный ущерб. К настоящему моменту было уничтожено или переработано 434.895 голов свиней. Правительство выделило 50 млн долларовна помощь пострадавшим фермам. Хозяйства, столкнувшиеся с мерами ликвидации поголовья свиней из-за нарушения карантина, исключены из списка объектов возмещения ущерба.