РК передала Филиппинам новый фрегат ''Antonio Manuel Luna''

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8 ноября на верфи Hyundai Heavy Industries в Ульсане состоялась церемония спуска на воду фрегата ''Antonio Manuel Luna'', построенного для Филиппин. В церемонии принимали участие директор Корейского агентства оборонного развития Ван Чжон Хон, министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана и другие высокопоставленные представители сторон. Фрегат был назван в честь филиппинского народного героя. Заказ на постройку двух кораблей компания Hyundai Heavy Industries получила в 2016 году. Первый фрегат был передан филиппинским ВМС в мае. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании по эксклюзивному участию южнокорейского производителя в проекте постройки для Филиппин многоцелевых модифицированным фрегатов.