Исполнилась 41-ю годовщина создания штаба объединённого командования ВС РК и США

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7 ноября на военной базе в Ёнсане состоялась торжественная церемония по случаю 41-й годовщины образования штаба объединённого командования вооружённых сил РК и США. В ходе мероприятия были зачитаны поздравительные послания президента РК Мун Чжэ Ина и министра обороны Чон Гён Ду. В послании главы государства отмечается, что история двустороннего союза, скреплённого кровью, будет продолжаться вечно, как и нерушимы единые для обеих стран ценности. Мун Чжэ Ин выразил благодарность командующему силами ООН и американскими войсками на Корейском полуострове генералу Роберту Абрамсу и его подчинённым за вклад в укрепление совместной обороноспособности.