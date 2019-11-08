Президент РК Мун Чжэ Ин встретился с лидерами парламентских партий

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10 ноября президент РК Мун Чжэ Ин встретился с лидерами пяти парламентских партий – Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чханом, партии Свободная Корея Хван Гё Аном, партии Справедливого будущего Сон Хак Кю, партии Справедливости Сим Сан Чжоном, партии Демократии и мира Чон Дон Ёном. Встреча длилась три часа. Изначально Мун Чжэ Ин предложил провести данное мероприятие, чтобы выразить благодарность за соболезнования по поводу смерти его матери. Однако стороны затронули также вопросы государственной политики. Глава государства предложил регулярно обсуждать актуальные проблемы с лидерами парламентских партий, и участники встречи поддержали эту идею. Мун Чжэ Ин также призвал политиков совместными усилиями противодействовать экономическому давлению со стороны Японии и приложить усилия к рассмотрению экономических законопроектов, в числе которых расширение гибкого рабочего графика. Кроме того, президент выразил надежду на то, что парламентарии не будут затягивать с утверждением законопроекта о реформировании избирательной системы.