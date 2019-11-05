Ли До Хун провёл в Москве ряд консультаций с представителями США, России и Швеции

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8 ноября специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, который принял участие в Московской международной конференции по нераспространению ядерного оружия, встретился с замминистра иностранных дел России Игорем Моргуловым и директором российского Центра энергетики и безопасности Антоном Хлопковым. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщили в МИД РК. Ли До Хун побеседовал также со старшим сотрудником Брукингского института Робертом Айнхорном, ведущим специалистом госдепартамента США по ядерному нераспространению Ричардом Джонсоном, членом экспертного совета при Совбезе ООН по санкциям в отношении КНДР Георгием Толорая. 9 ноября Ли До Хун провёл встречу с заместителем представителя правительства США по северокорейским вопросам Марком Ламбертом, обсудив тему дальнейшего направления рабочих переговоров между КНДР и США. Начальник северокорейского отдела МИД РК Ли Мун Хи, сопровождавший Ли До Хуна, встретился с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым и представителем МИД Японии по вопросам стран Азии и Океании Масами Тамурой. Они обменялись мнениями по полной денуклеаризации и поддержанию мира на Корейском полуострове, а также обсудили планы сотрудничества РК с Россией и Японией.