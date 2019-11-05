Национальное собрание РК рассматривает проект бюджета на 2020 год

Photo : YONHAP News

Специальный бюджетный комитет Национального собрания РК приступил в понедельник к рассмотрению проекта бюджета на 2020 финансовый год. По предложению правительства он составил 513,5 трлн вон или 442 млрд 800 млн долларов. Для этого созывается заседание подкомитета по регулированию проекта бюджета, которое является последней процедурой парламентской проверки. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято до 29 ноября. Если правящие силы стремятся сохранить проект в нынешнем виде, то оппозиционная партия Свободная Корея поставила цель не допустить превышения размера бюджета выше 500 трлн вон.