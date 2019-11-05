KBS: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 49,7%

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Президент РК Мун Чжэ Ин проработал на свою посту половину срока, и в этой связи телерадиокомпания KBS провела опрос об уровня поддержки политики действующего главы государства. Положительную оценку дали 49,7% респондентов, отрицательную - 46,6%. Среди причин положительной оценки на первом месте межкорейские отношения и активная внешняя политика. Далее следуют политика социального обеспечения и политические реформы. Отрицательная оценка коснулась проблемы рабочих мест и рынка недвижимости. На вопрос о том, кто в ответе за несогласованную работу политических сил и правительства, 45% респондентов назвали оппозицию. Примерно столько же респондентов возложили ответственность на президента и правящие силы. Причём показатель главы государства составил 30%. В ответ на вопрос о том, кто может стать следующим президентом, 20,9% назвали премьер-министра Ли Нак Ёна. На втором месте председатель оппозиционной партии Свободная Корея Хван Гё Ан – 10,7%. Разрыв между двумя вероятными кандидатами увеличился. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 36,6%, оппозиционной партии Свободная Корея – 21,2%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.