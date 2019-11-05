Правительство РК продолжает бороться с вирусом африканской чумы свиней

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Новые случаи заболевания африканской чумы свиней в РК не фиксируются уже более месяца, однако пока рано говорить о полной стабильности в этом вопросе. Об этом заявил заместитель министра продовольствия, сельского, лесного хозяйства Ли Чжэ Ук, выступая 10 ноября на заседании правительства по ситуации вокруг распространения вируса. Он отметил высокую опасность заражения в приграничных районах, а также необходимость сохранения высокого уровня карантинных мер в других районах страны. Последний раз вирус был выявлен у домашних животных 9 октября в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо, однако он регулярно выявляется у диких кабанов. Ли Чжэ Ук призвал профильные ведомства и органы местного самоуправления продолжать делать всё возможное для предотвращения распространения африканской чумы свиней.