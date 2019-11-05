В РК стремительно растёт экспорт электромобилей

Photo : YONHAP News

В этом году южнокорейский экспорт электромобилей значительно вырос. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики и Корейской ассоциации внешней торговли, представленным 11 ноября, с начала года по конец октября показатель увеличился на 103,3% в годовом исчислении, составив 2 млрд 566 млн долларов. Рост в этом секторе фиксируется 33 месяца подряд. За тот же период общий объём экспорта автомобилей вырос лишь на 6,7%, составив 35 млрд 700 млн долларов. При сохранении тенденции, в этом году поставки за рубеж отечественных электромобилей могут превысить 3 млрд долларов. В прошлом году показатель впервые достиг 1 млрд долларов. Выросла также доля электромобилей в общем экспорте автомобильной отрасли с 4,4% в прошлом году до 7,3% в этом году. Представитель правительства сообщил, что в основном поставки увеличиваются на рынки США и ЕС.