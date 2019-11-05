Чон Ый Ён: Третий саммит КНДР и США возможен только в случае успешного рабочего диалога

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Третий северокорейско-американский саммит возможен лишь в случае успешного рабочего диалога. Об этом заявил начальник отдела национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ён в ходе состоявшейся 10 ноября встречи с главой администрации президента Но Ён Мином и начальником управления политики администрации президента Ким Сан Чжо. По его словам, южнокорейская сторона поддерживает тесное сотрудничество с США в целях скорейшего достижения прогресса в контактах с КНДР. Коснувшись намерений Севера снести объекты туристического комплекса в горах Кымгансан, Чон Ый Ён отметил, что южнокорейское правительство признаёт необходимость реконструкции объектов при возобновлении туристической программы в связи с тем, что они устарели. Вместе с тем, правительство намерено отстаивать права южнокорейских компаний на собственность в горах Кымгансан. Коснувшись возможного участия Юга в американской Индо-Тихоокеанской стратегии, Чон Ый Ён заявил, что РК должна активно использовать своё геополитическое положение в политике безопасности. Он также затронул планы прекращения сотрудничества с Японией в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Чон Ый Ён, в частности, заявил, что правительство РК готово пересмотреть этот план в случае нормализации отношений с Японией.