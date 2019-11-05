По итогам года спад продаж продукции автопрома РК может продолжиться

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На фоне замедления темпов экспорта и продаж южнокорейских автомобилей на внутреннем рынке спад в этой отрасли может продолжиться. По данным Корейской ассоциации автопроизводителей, с января по октябрь за рубежом и внутри страны было продано 3 млн 242 тыс. 340 автомобилей, что на 0,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, снижение показателя, по итогам года, может продолжиться четвёртый год подряд. С начала года экспорт автопрома достиг минимума с 2009 года, снизившись на 0,3%. Сумма экспорта выросла на 6,8%, составив 35 млрд 400 млн долларов. Незначительное увеличение было обеспечено улучшением спроса на SUV и продаж новых моделей. Между тем, на внутреннем рынке продажи сократились на 1,2%, составив 1 млн 256 тыс. 708 автомобилей. Объём производства снизился на 0,4% до 3 млн 266 тыс. 980 авто. Некоторое улучшение фиксирует только один отечественный автопроизводитель – Hyundai Motor.