Премьер-министр Ли Нак Ён может принять участие в парламентских выборах

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10 ноября исполнилась ровно половина срока пребывания Мун Чжэ Ина на посту президента РК. В этой связи в администрации главы государства обнародовали дальнейшие направления его работы. Глава администрации Но Ён Мин в ходе совместной с начальником управления политики администрации президента Ким Сан Чжо пресс-конференции заявил, что прошедшие два с половиной года были временем преодоления прошлого и нормализации государственной системы, а также процессом подготовки платформы для создания новой страны. По его словам, за это время были достигнуты успехи и выявлены проблемы, требующие решения. Он подчеркнул, что теперь пришло время оценивать работу по реальным результатам. Но Ён Мину был задан вопрос о возможных перестановках в кабинете министров и администрации президента в случае участия нынешнего премьер-министра Ли Нак Ёна в парламентских выборах в следующем году. Он заявил, что, если этого потребуют в партии, и сам Ли Нак Ён примет решение об участии в выборах, то правительство ''должно отпустить его''. Касаясь нового министра юстиции, Но Ён Мин заявил, что правительство прилагает усилия для подбора достойной кандидатуры на этот пост. Было заявлено, что пост министра предлагалось занять, в том числе, действующим и бывшим депутатам от оппозиции.