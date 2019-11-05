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В мире

В ''Синей книге по дипломатии'' Японии отвергнут факт сексуального рабства в японской армии

Write: 2019-11-11 15:39:29Update: 2019-11-11 16:06:25

В ''Синей книге по дипломатии'' Японии отвергнут факт сексуального рабства в японской армии

Photo : YONHAP News

В ''Синей книге по дипломатии'' за этот год, обнародованной в Японии, говорится, что практику полевых борделей в японской армии в период Второй мировой войны нельзя называть ''сексуальным рабством''. Также указывается, что южнокорейское правительство было ознакомлено с этой позицией в рамках двухсторонних договорённостей, достигнутых в декабре 2015 года. В них термин ''сексуальное рабство'' не применялся. В аналогичном документе в прошлом году также указывалось на непризнание факта данной проблемы, однако тогда не было никаких данных о мнении южнокорейской стороны. Ожидается, что это вызовет протест в южнокорейском обществе, поскольку всё выглядит так, будто правительство РК приняло вышеуказанную позицию Японии. 
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