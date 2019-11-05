В РК идёт работа по повышению качества медицинского обслуживания в регионах

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Правительство РК намерено повысить качество медицинского обслуживания в регионах. 11 ноября в министерстве здравоохранения и социального обеспечения объявили пакет соответствующих мер. Было заявлено о планах создания государственных медицинских учреждений в девяти регионах. В уже действующих региональных медицинских центрах будут созданы отделения экстренной помощи и интенсивной терапии. Цель данных мер заключается в обеспечении минимального уровня медицинского обслуживания населения по всей стране. Проблема нехватки персонала будет устранена за счёт улучшения системы. В последнее время разница в уровне медицинского обслуживания в разных регионах страны увеличилась. Около 140 городов, уездов и муниципальных округов не имеют крупных больниц, в которых можно разместить более трёхсот больных. В Сеуле количество врачей в два раза больше, чем во всей провинции Кёнсан-Пукто. В этой связи страдает качество лечения. Поэтому власти намерены решить данную проблему в кратчайшие сроки.