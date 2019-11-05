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В Германии состоялся концерт, посвящённый мирному воссоединению Корейского полуострова. Мероприятие прошло 9 ноября на площади перед церковью Святого Николая в Лейпциге. В нём приняли участие около 90 музыкантов из восьми стран. Юношеский и оперный хор исполнили на корейском языке композицию ''Весна на родине''. Даже, если не знать значения слов песни как минимум можно почувствовать вложенное в неё желание об объединении Кореи. На площади выступил музыкальный коллектив, удостоенный награды по итогам конкурса, проводившегося министерством по делам воссоединения РК. Данная церковь считается одним из символов объединения Германии.