Министры обороны РК и Японии могут встретиться в ноябре в Бангкоке

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Представители РК и Японии обсуждают возможность проведения в этом месяце в Таиланде встречи министров обороны двух стран. Об этом сообщило 11 ноября агентство Киодо цусин со ссылкой на источник в японском правительстве. В частности, обсуждается возможность встречи Чон Гён Ду и Таро Коно в рамках ежегодного совещания министров обороны стран АСЕАН, которое будет проходить в Бангкоке с 16 по 19 ноября. Последняя встреча министров обороны РК и Японии состоялась в октябре прошлого года. Как полагают, Таро Коно потребует от южнокорейской стороны отменить решение о прекращении сотрудничества в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA).