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Простые американцы интересуются, почему американские войска находятся в РК и Японии, и почему союзники не могут платить за свою собственную оборону. Об этот говорится в интервью председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Марка Милли, которое он дал, направляясь в турне по странам Индо-Тихоокеанского региона. По его словам, по этой теме американцы обычно задают примерно одинаковые вопросы. Среди них – ''зачем американские войска нужны в этих странах? во сколько это обходится? Почему такие богатые страны не могут самостоятельно обеспечить свою безопасность?''. Милли ответил на это, что американские военные являются стабилизирующей силой в Северо-Восточной Азии, предотвращая возникновение вооружённых конфликтов. Он выразил надежду на то, что РК возобновит действие соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией с Японией, назвав его «ключом к безопасности и стабильности» в регионе. РК, США и Япония сильнее, когда они вместе,- почеркнул Марк Милли.