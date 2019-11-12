В октябре южнокорейские судостроители вновь заняли первое место по заказам

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Южнокорейские судостроители получили в октябре заказы на строительство 17 судов общим дедвейтом 1 млн 290 тыс. компенсированных валовых регистровых тонн (CGT). Это на 324% больше, чем за тот же период прошлого года. В этом году объём заказов впервые превысил 1 млн тонн. Сумма контрактов выросла на 287%, составив 2 млрд 600 млн долларов. Об этом 12 ноября сообщили в агентстве Clarksons. В октябре мировые судостроители получили заказы общим дедвейтом 1,5 млн CGT. Таким образом, южнокорейская доля составила 86%. Накопленная стоимость заказов с января по октябрь составила 15 млрд 900 млн долларов. Далее в списке следуют Китай, Италия и Япония. По объёму южнокорейские судостроители также на первом месте – 6 млн 950 тыс. CGT. На втором месте Китай, который до сентября был лидером рынка, на третьем Япония. РК заняла первое место в мире по сумме и объёму заказов.