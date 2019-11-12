Правительство РК продолжит поддержку сельского хозяйства

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Правительство РК приложит всевозможные усилия для защиты отечественного сельского хозяйства в рамках ВТО. Об этом заявил министр продовольствия, сельского, лесного хозяйства РК Ким Хён Су, выступая 11 ноября на церемонии по случаю Дня работников сельского хозяйства. Он сказал, что власти подготовят меры поддержки данной отрасли в случае, если отечественному сельскому хозяйству будет нанесён ущерб. По его словам, учитывая отказ правительства от льготного статуса развивающегося государства в ВТО, отечественные фермеры могут столкнуться с большими потерями. В этой связи он пообещал продолжать поддержку конкурентоспособности отрасли. С этой целью были обозначены несколько задач. Это скорейшее внедрение системы прямых выплат, укрепление функций поставок на рынок сельскохозяйственной продукции и расширение спроса на отечественные продукты, создание условий для стабилизации цен и подготовка кадров.