В МИД РК выступили против позиции Японии по проблеме сексуального рабства

Photo : YONHAP News

В МИД РК опровергли утверждение ''Синей книги по дипломатии'' за этот год о том, что южнокорейское правительство было ознакомлено с позицией Токио. Она состоит в том, что практику полевых борделей в японской армии в период Второй мировой войны нельзя называть ''сексуальным рабством''. Японская сторона утверждает, что эта позиция была озвучена в договорённостях, достигнутых в декабре 2015 года, и южнокорейские представители знали об этом. В МИД РК заявили, что на тот момент южнокорейская сторона согласилась лишь с официальным термином ''проблема полевых борделей в японской армии'', а Япония открыто не озвучивала отказ использовать термин ''сексуальное рабство''. В докладе по двусторонним договорённостям, подготовленном в 2017 году специальной рабочей экспертной группой, говорится, что тогда представители Японии выступали с предложением не применять выражение ''сексуальное рабство'', но РК выступила против, указав, что это общепризнанный в мире термин.